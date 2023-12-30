Nevşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

Nevşehir'de iki katlı ev, çıkan yangında hasar gördü.

350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak'ta Suriye uyruklu Bekir T'nin ailesiyle yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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