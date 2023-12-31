Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Depremzedeleri unutmadık" projesi kapsamında Kahramanmaraş'a giden NEVÜ öğrencileri, Kahramanmaraş Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında öğrencilerce temin edilen kaynak kitaplar, okul idaresine teslim edildi.

- NEVÜ öğrencileri tarih dersini Uçhisar Kalesi'nde işledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik Uçhisar Kalesi'ne uygulama gezisi düzenlendi.

Ortak seçmeli ders kapsamındaki "Kapadokya Tarihi" dersi için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere bölgenin doğal, tarihi ve kültürel önemi anlatıldı.

Ders çerçevesinde öğrenciler, tarihi alanlarla ilgili yeni bilgiler edinirken, bölgenin hakim yüksekliklerinden olan Uçhisar Kalesi'nden kuş bakışı Kapadokya fotoğrafları çekti.