Nevşehir'de polis ekipleri operasyon için haber verdiği gazetecilere pasta kesti

Nevşehir'de haber takibi için İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazetecilere sürpriz yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Basın Birimi, kentteki gazetecilere düzenlenen bir operasyonda yakalanan zanlıların adliyeye sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Zanlıların sevkini görüntülemek için emniyet binasının önünde bir araya gelen gazeteciler, görevlilerce içeri davet edildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ramazan Sami Altınok, Asayiş Şube Müdürü Serdar Esin ve Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Ekşi gazetecileri karşılayarak günlerini kutladı.

Hazırlanan pastalar basın mensuplarının mumlara üflemesinin ardından kesilerek ikram edildi.

Gazeteciler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ağırlandı.

Loğoğlu, gazetecilerin fedakarlıkla çalışarak kamunun haber edinme hakkı çerçevesinde hizmet sunduğunu belirterek, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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