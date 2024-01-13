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        Şehitler Delen ve Batur'un cenazeleri Kapadokya Havalimanı'nda karşılandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ile Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazeleri askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:49 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:49
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        Şehitler Delen ve Batur'un cenazeleri Kapadokya Havalimanı'nda karşılandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ile Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazeleri askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

        Havalimanındaki törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak, cenaze aracına konuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere Delen'in naaşı Aksaray'a, Batur'un naaşı Niğde'ye uğurlandı.

        Törene, şehitlerin ailesi ve yakınları, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

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