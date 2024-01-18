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        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli 3 ilde polisin eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:26
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        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir merkezli 3 ilde polisin eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin araç satın almak isterken dolandırıldığı şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

        Kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayıp sahte ilan veren, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli, Mersin, Tunceli ve Bitlis'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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