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        Nevşehir'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de geçen yıl polisin uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlının tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:03
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        Nevşehir'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de geçen yıl polisin uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlının tutuklandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023 yılı boyunca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam edildiği belirtildi.

        Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 135 zanlının farklı tarihlerde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, operasyonlardaki aramalarda 95 kilo 777 gram esrar, 4 kilo 711 gram sentetik uyuşturucu, 844 uyuşturucu hap, 21 hassas terazi, 51 tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait 228 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

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