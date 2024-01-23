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        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'de öldürülen gazeteciler için havalandı

        Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının bulunduğu afişle havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:43
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        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'de öldürülen gazeteciler için havalandı
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        Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının bulunduğu afişle havalandı.

        Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Göreme beldesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Balon kalkış alanında bir araya gelen gazeteciler, ilk olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıdı.

        Daha sonra NGC tarafından hazırlanan ve üzerinde İngilizce "İşgalci İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz" pankartı ile İsrail'in saldırılarında öldürülen gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının yer aldığı afiş, bir sıcak hava balonunun sepetine asıldı.

        Sıcak hava balonu, sepetine asılı afiş ve pankartla peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde bir süre uçuş gerçekleştirdi.

        Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzur ve güveni için vatani görevlerini sürdürürken hain saldırılar sonucu şehit olan kahraman askerleri şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

        Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli coğrafyalarda ve şartlarda görevlerini fedakarca yaptığını anlatan Ekici, İsrail'in 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda gazetecinin yaşamını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        Gazze'de yaşananları dünyaya yansıtmaya gayret eden gazetecilerin İsrail'in katliamına maruz kaldığını dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

        "Gazeteciler, bu tür ortamlarda aslında insan hakları savunucusu pozisyonundadır. Medya olmadan zulüm gösterilemez, ihlaller tespit ve teyit edilemez. Yaşanan gerçekliğin kitlelere ulaşması medya sayesinde mümkün olmaktadır. Zulmün şahidi gazetecilerin ve on binlerce masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'i bir kez daha lanetliyoruz. Yaşanan bunca zulme seyirci kalanların tarihin kara sayfalarında anılacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

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