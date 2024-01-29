Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de son bir haftada asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de son bir haftada asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bir haftalık genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında şüpheliler ve araçlar üzerinde uygulama yapıldı.

        Hırsızlık, dolandırıcılık, aile içi şiddet, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olaylarından 5 şüpheliye işlem yapıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

        Ekipler, 49 aracı kontrol etti, 6 sürücüye cezai işlem yapıldı, 86 kişiyi sorguladı.

        Aranan 16 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Narkotik suçlarla mücadele ekipleri belediye çalışanlarını bilgilendirdi
        Narkotik suçlarla mücadele ekipleri belediye çalışanlarını bilgilendirdi
        Nevşehir'de otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği ikinci kazaya n...
        Nevşehir'de otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği ikinci kazaya n...
        Nevşehir Belediyespor - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-1
        Nevşehir Belediyespor - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-1
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
        Nevşehir'de refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de konuştu: