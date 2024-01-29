Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de son bir haftada asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bir haftalık genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında şüpheliler ve araçlar üzerinde uygulama yapıldı.

Hırsızlık, dolandırıcılık, aile içi şiddet, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olaylarından 5 şüpheliye işlem yapıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, 49 aracı kontrol etti, 6 sürücüye cezai işlem yapıldı, 86 kişiyi sorguladı.

Aranan 16 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.