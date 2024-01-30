Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 24,29 gram sentetik uyuşturucu, 134,25 gram kubar esrar, 0,52 gram plaka esrar, uyuşturucu hap, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.