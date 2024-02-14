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        Nevşehir'de Gazzeliler için hazırlanan yardımlar yola çıktı

        Nevşehir'de hayırseverlerin katkılarıyla Gazze halkı için hazırlanan un yüklü yardım tırı Mersin Limanı'na hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:29
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        Nevşehir'de Gazzeliler için hazırlanan yardımlar yola çıktı
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        Nevşehir'de hayırseverlerin katkılarıyla Gazze halkı için hazırlanan un yüklü yardım tırı Mersin Limanı'na hareket etti.

        Verenel Derneği tarafından kentte Gazze halkı yararına yardım kampanyası başlatıldı.

        Temin edilen unların yüklendiği yardım tırının uğurlanması için tören düzenlendi.

        Verenel Derneği İl Temsilcisi Mustafa Gençtürk, 7 Ekim'den beri İsrail'in sivillere yönelik katliama devam ettiğine dikkati çekerek, derneklerinin Gazze halkı için yardım kampanyası yürüttüğünü belirtti.

        Filistin'de bulunan dernek gönüllülerince Gazze'de de faaliyet sürdürdüklerini aktaran Gençtürk, "AFAD'ın organize ettiği gemi için Nevşehir'den iki tır un gönderiyoruz. Mersin'den Mısır'daki Ariş Limanı'na oradan da Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaşacak. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların yeterli miktarda girebilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılmasını talep ediyoruz. Şu anda günlük 1000 tır girmesi gerekirken sadece 90 tıra izin veriliyor." diye konuştu.

        İl Müftüsü Kazım Güzel'in duasının ardından yardım tırı, Mersin Limanı'na uğurlandı. Diğer yardım tırının ise akşam saatlerinde yola çıkacağı öğrenildi.

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