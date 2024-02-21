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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran, OSB'de ziyaretlerde bulundu

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberindeki AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:01
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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran, OSB'de ziyaretlerde bulundu
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        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberindeki AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu.

        Savran, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda yönetici ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

        Kentin gelişmesi adına farklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Savran, "Şehrin kalkınması, büyümesi için üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkesle istişare yapmaya, birlikte hareket etmeye önem veriyoruz. Tüm enerjimiz, heyecanımız şehrimizin geleceği, daha güzel yarınları içindir. Bizler de sizlere layık olma yönünde irade gösterip, şehrimizi daha iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

        Savran, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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