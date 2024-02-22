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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı, hem bugünümüzün hem de çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yarınını inşa etme hususudur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:03
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı, hem bugünümüzün hem de çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yarınını inşa etme hususudur." dedi.

        Yumaklı, Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, ardından Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın seçim bürosunun açılışına katıldı.

        Burada konuşan Yumaklı, yerel seçim sürecinde gayret gösterenleri "Türkiye Yüzyılı"nın inşasının bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

        AK Parti belediyeciliğini tanımak isteyenlerin seçim bürolarında gerekli bilgileri alabileceğini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı, sadece iki kelimeden ibaret bir husus değildir. Türkiye Yüzyılı, hem bugünümüzün hem de çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yarınını inşa etme hususudur. Bu konuda elbette bütün bakanlıklar, bütün kurumlar ellerinden geleni yapacaktır. Ancak bir de bunun yerel yönetim ayağı vardır. Yerel yönetim ayağı olmazsa mutlaka bunun bir tarafı eksik kalmış olur. Yerel yönetimleri Türkiye Yüzyılı'nın inşasının bir parçası yapmazsak gerçekten gelecek dönem için, bizlerin gelecek nesilleri için bir kısmı eksik bırakmış oluruz. O yüzden AK Parti olarak siz kıymetli dava arkadaşlarımın çok yakından bildiği, çalıştığı, anlattığı, izah ettiği, hizmet ve eser siyaseti işte bununla mümkün olacak."

        Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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