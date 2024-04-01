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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:17
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        MHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 8 bin 952 seçmenin kayıtlı olduğu 27 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak.

        Ürgüp Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.

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