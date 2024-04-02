Otizmli çocuklar klasik otomobillerle Kapadokya'da gezdi

Nevşehir'de, Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar klasik araçlarla Kapadokya'da gezdirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sevgi Korteji" etkinliği için Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri ve aileleri, Göreme beldesinde bir araya geldi.

Çocuklar için süslenen ve farkındalık amacıyla kırmızı balon takılan klasik otomobillere "Otizme kırmızı ışık yak" yazısı asıldı.

Göreme beldesi çıkışına kadar atlıların da eşlik ettiği kortej, Çavuşin köyünden geçerek Paşabağı Ören Yeri'nde sona erdi. Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, öğrenciler ve aileleri gökyüzüne balon bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, gazetecilere, etkinlikte çocukların eğlendiğine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Etkinlikteki hedefimiz otizme karşı toplumda farkındalık oluşturmak. Bu çocuklarımızın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmamız gerektiğini ifade etmiş olduk." dedi.

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Kenan Tekin de okullarında eğitim gören 40 öğrenci ile veliler için moral etkinliği düzenlediklerini, gün dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla programı organize ettiklerini söyledi.