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        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:23
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        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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