Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

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