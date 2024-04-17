Nevşehir'de "Narkoçelik" operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 328 uyuşturucu hap, 602 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 58 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Narkoçelik" adı verilen ve 240 personelin katıldığı operasyona, polis helikopteri, dron ve narkotik dedektör köpekleriyle de destek sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik, kent merkezi ile Avanos, Acıgöl, Ürgüp ve Kozaklı ilçelerindeki 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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