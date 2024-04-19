Nevşehir'deki "Narkoçelik" operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 328 uyuşturucu hap, 602 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 58 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, gözaltına alınan 57 şüpheliden 27'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

17 Nisan'da, kent merkezi ile Avanos, Acıgöl, Ürgüp ve Kozaklı ilçelerinde 240 personelle 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, polis helikopteri, dron ve narkotik dedektör köpeklerle de destek sağlanmıştı.

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