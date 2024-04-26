Nevşehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Malzemeler ile balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilere ait bot, 2 kürek ve 200 metre balık ağı ile avlanmış 11 sazana el konuldu.

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