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        Ortahisar Kalesi'nde ayağı kırılan turist, UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı

        Ortahisar Kalesi'nde ayağı kırılan turist, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince sedye yardımıyla indirilerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:46
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        Ortahisar Kalesi'nde ayağı kırılan turist, UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı
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        Ortahisar Kalesi'nde ayağı kırılan turist, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince sedye yardımıyla indirilerek hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, balayı tatili için Kapadokya'ya gelen H.A. (33) eşiyle gezintiye çıktı. Ortahisar Kalesi'ne çıkan H.A, kalenin zirvesinde düşerek ayağını kırdı.

        Kadına ilk müdahaleyi 112 acil servis ekipleri olay yerinde yaptı.

        Ayağının kırıldığı tespit edilen H.A'yı kalenin zirvesinden indirmek için olay yerine UMKE sevk edildi.

        Ekipler, sedye tertibatıyla H.A'yı düştüğü yerden indirdi.

        H.A, Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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