Ortahisar Kalesi'nde ayağı kırılan turist, UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Ayağının kırıldığı tespit edilen H.A'yı kalenin zirvesinden indirmek için olay yerine UMKE sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, balayı tatili için Kapadokya'ya gelen H.A. (33) eşiyle gezintiye çıktı. Ortahisar Kalesi'ne çıkan H.A, kalenin zirvesinde düşerek ayağını kırdı.

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