Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Öte yandan, bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Toktaş'ın naaşının yarın kılınacak öğle namazının ardından merkeze bağlı Boğaz Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ile beraberindeki psikososyal destek ekipleri, 27 yaşındaki uzman çavuşun şehadet haberini Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden anne Mevliye Toktaş'a verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.