Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın acı haberi Nevşehir'deki ailesine ulaştı.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın acı haberi Nevşehir'deki ailesine ulaştı.
Nevşehir Valisi Ali Fidan ile beraberindeki psikososyal destek ekipleri, 27 yaşındaki uzman çavuşun şehadet haberini Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden anne Mevliye Toktaş'a verdi.
Toktaş'ın yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı.
Şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Öte yandan, bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Toktaş'ın naaşının yarın kılınacak öğle namazının ardından merkeze bağlı Boğaz Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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