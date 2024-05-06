Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Valisi Fidan, gazetecilerle bir araya geldi

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yılın dört aylık sürecinde il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Valisi Fidan, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yılın dört aylık sürecinde il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Valilik Toplantı Salonu'nda "Türkiye'nin huzuru Nevşehir'in huzuru" konulu toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Fidan, Nevşehir'in 315 bin 994 kişilik nüfusunun yanı sıra milyonlarca turiste ev sahipliği yaptığını, bu yoğunluğa rağmen kentin güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirtti.

        Fidan, il genelinde, terör ve işbirlikçileri, zehir tacirleri, organize suç örgütleri ve suç odaklarına geçit vermediklerini ifade etti.

        2024 yılının ilk dört ayında Nevşehir genelinde 1813’ü kişilere karşı tehdit, hakaret ve yaralama, 632'si mala zarar verme ve hırsızlık, 77'si de devlet ve millete karşı işlenen suçlar olmak üzere emniyet ekiplerinin müdahale bulunduğu hadiselerde aydınlatma oranının yüzde 95 seviyelerinde olduğunu kaydeden Fidan, yürütülen bazı çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "Uyuşturucu tacirlerine yönelik ilimizde iki ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, ayrıca 325 olaya müdahale edilerek, 39 zanlı tutuklanmıştır. Terör örgütleri ile irtibat ve iltisak içerisinde olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 42 olaya müdahale edilmiş, 7 organizatör tutuklanarak yabancı uyruklu 66 şahıs sınır dışı edilmiştir."

        Vali Fidan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı
        Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı
        Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı
        Nevşehir'in yemekleri "Bir Başka Kapadokya" etkinliğiyle tanıtılıyor
        Nevşehir'in yemekleri "Bir Başka Kapadokya" etkinliğiyle tanıtılıyor
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi
        11 ilde sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık soruşturmasına 7 tut...
        11 ilde sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık soruşturmasına 7 tut...
        Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber ve...
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber ve...