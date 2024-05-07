Nevşehir'deki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.