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        Nevşehir'deki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:53
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        Nevşehir'deki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

        Görüntülerde, Nevşehir'de Aksaray yolu, Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi ile Mustafa Parmaksız Caddesi'ndeki kavşaklarda otomobillerin çarpıştığı kazalar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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