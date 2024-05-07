Nevşehir'deki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.
Görüntülerde, Nevşehir'de Aksaray yolu, Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi ile Mustafa Parmaksız Caddesi'ndeki kavşaklarda otomobillerin çarpıştığı kazalar yer aldı.
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