Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Nevşehir'de, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sulusaray beldesindeki tarla yolunda seyir halinde olan Mustafa Mıh (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mıh'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.