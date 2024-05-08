Kapadokya'da vadide düşerek ayağı kırılan Alman turist UMKE ekiplerince kurtarıldı

Ekiplerce sol bacağında kırık olduğu belirlenen turist, bulunduğu alandan sedye ile taşınarak vadi girişinde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

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