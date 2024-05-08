Kapadokya'da vadide düşerek ayağı kırılan Alman turist UMKE ekiplerince kurtarıldı
Kapadokya'da, doğa yürüyüşü sırasında düşerek ayağı kırılan ve vadide mahsur kalan Alman turist UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Kapadokya'da, doğa yürüyüşü sırasında düşerek ayağı kırılan ve vadide mahsur kalan Alman turist UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur vadisinde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki Alman turist Roelin Post, kayalık arazide düştü.
Haber verilmesinin ardından alana İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sol bacağında kırık olduğu belirlenen turist, bulunduğu alandan sedye ile taşınarak vadi girişinde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Alman turist tedaviye alındı.
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