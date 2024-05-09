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        Kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de, kendilerini "polis" olarak tanıtıp bir ailenin para ve altınlarını dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:53
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        Kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de, kendilerini "polis" olarak tanıtıp bir ailenin para ve altınlarını dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden P.G. ve eşi İ.G, kendini "polis" olarak tanıtan kişinin, haklarında operasyon kararı alındığını söylemesi üzerine evlerine gelen şüpheliye 1000 avro, 14 bin 600 dolar, 28 Cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın, 5 altın bilezik, 2 altın yüzük ile altın kolyeyi verdi.

        Dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç aylık fiziki ve teknik takibin ardından 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Aynı yöntemle 9 vatandaşı daha yaklaşık 12 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 zanlıya yönelik İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 3'ü yakalandı, diğerinin başka suçtan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

        Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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