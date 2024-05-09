Kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, kendilerini "polis" olarak tanıtıp bir ailenin para ve altınlarını dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden P.G. ve eşi İ.G, kendini "polis" olarak tanıtan kişinin, haklarında operasyon kararı alındığını söylemesi üzerine evlerine gelen şüpheliye 1000 avro, 14 bin 600 dolar, 28 Cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın, 5 altın bilezik, 2 altın yüzük ile altın kolyeyi verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç aylık fiziki ve teknik takibin ardından 4 şüphelinin kimliğini belirledi.