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        Ortaokul öğrencisinin Kapadokya'yı görme hayalini vali gerçekleştirdi

        Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayalini Nevşehir Valisi Ali Fidan gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:11
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        Ortaokul öğrencisinin Kapadokya'yı görme hayalini vali gerçekleştirdi
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        Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayalini Nevşehir Valisi Ali Fidan gerçekleştirdi.

        CİMER'e Kapadokya'yı görmek istediğini ancak ailesinin aracı ve yeterli imkanı olmadığını belirterek talepte bulunan Ankara Şehit Muzaffer Aydoğdu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hazal, Vali Fidan tarafından ailesiyle kente davet edildi.

        Annesi Bircan ve ablası Hacer Ünal ile Nevşehir'e gelen Hazal, bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi.

        Hazal Ünal, gazetecilere, okulda mektup yazma dersi işledikten sonra CİMER'e Kapadokya özlemini anlatan mektup yazdığını, kısa sürede kendisine olumlu dönüş yapıldığını söyledi.

        Makamında ziyaret ettikleri Vali Fidan'a mutluluğunu ilettiğini anlatan Hazal, "Kapadokya'ya uzun zamandır gelmek istiyordum, CİMER'e yazdım, Vali Bey de cevapsız bırakmadı. Sonra annemi telefonla aramışlar, birlikte buraya geldik. Burada turistik merkezlerin hepsini geziyoruz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Hacer Ünal da daha önce okul gezisi kapsamında ziyaret ettiği bölgeyi Valilik koordinesinde daha detaylı gezdiğini ifade ederek, "Burada müzeleri, kale ve yer altı şehirlerini gezdik. Kapadokya doğa harikası bir yer." diye konuştu.

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