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        Kapadokya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı

        Kapadokya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla hazırlanacak "Kapadokya Turizm Master Planı Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:41
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        Kapadokya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı
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        Kapadokya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla hazırlanacak "Kapadokya Turizm Master Planı Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin 2028 Turizm Stratejisi ile uyumlu olarak doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin korunması, Nevşehir'in turizm payının artırılması amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı ile Kapadokya Üniversitesi (KÜN) iş birliğinde hazırlanacak program kamuoyuyla paylaşıldı.

        Nevşehir Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Ali Fidan, çalışmanın, tarihi dokuların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi, nitelikli tesis yatırımları ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımını attırmak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliklerinin yapılmasını kapsadığını belirtti.

        Kapadokya turizmi açısından değerli bir çalışmanın ilk adımının atıldığını aktaran Fidan, "İlimiz turizmini daha da geliştirmek ve gelirini yükseltmek için çalışıyoruz. Bu da hazırlanacak master plan ile mümkün. Konaklama sürelerinin uzadığı, vatandaşlarımızın turizmden faydalandığı bir turizm aşamasına geçmiş olacağız. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bölgemizdeki turizm faaliyetleri daha üst seviyeye çıkmış olacaktır." dedi.

        Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz de Kapadokya Üniversitesinin daha önce birçok kentte master plan hazırladığını, bu tecrübenin Kapadokya adına değerlendirileceğini söyleyerek, "Bugüne kadar keşfedilmemiş birçok önemli unsuru da fark edilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Doğal ve tarihi değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli şartlarımızdan biridir." diye konuştu.

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından Kapadokya'da turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını dile getirerek, "Ülkemiz turizmde 60 milyar dolar hedefine yürüyor. Kabaca hesapla Kapadokya'da 3 milyar dolarlık turizm geliri var. Sıcak hava balonlarının ise tahminen 150 milyon dolar katkısı var. Bunların net rakamları master planın devreye konulmasıyla ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından protokol Fidan, İnceciköz ve Karasar tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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