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        Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:43
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        Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından yargılandığı davalarda hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan D.K'nin adresini belirledi.

        Adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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