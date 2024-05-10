Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından yargılandığı davalarda hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan D.K'nin adresini belirledi.
Adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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