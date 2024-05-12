Nevşehirli kadınlardan, Filistin ve diğer coğrafyalardaki anneler için etkinlik

Nevşehirli kadınlar, Anneler Günü dolayısıyla Gazze ve diğer coğrafyalardaki mazlum anneler için bir araya geldi.

Filistin İnisiyatifi'ne üye sivil toplum kuruluşlarınca Tarık Kesekci Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar, kırmızıya boyadıkları ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıdı.

Etkinlikte, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de öldürülen bebekleri temsil eden kefenler kaldırıma bırakıldı.

Buradaki anneler adına basın açıklamasını okuyan Sedef Öğütgen, tüm annelerin, sevgi ve şefkati öğreten sabır timsali kişiler olduğunu belirterek, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve diğer coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesini diledi.

İsrail'in aylardır kesintisiz olarak soykırım sürdürdüğünü, parçalanmış bebek cesetlerini görmeye yüreklerinin artık dayanmadığını vurgulayan Öğütgen, çeşitli mazlum coğrafyalarda yaşanan dramların insanlık tarihine kara birer leke olarak kaydedildiğini dile getirdi. Annelerin toplumun mimarları olduğunu ve sabırları zorlayan acıları yaşamayı hak etmediklerini kaydeden Öğütgen, şöyle konuştu: "Bugün burada yan yana dizilen şehit bebeklerimizin her biri, Gazze'de katledilen bir çocuğu temsil etmektedir. Gazze'de katledilen tüm çocukları burada yan yana koymuş olsaydık Nevşehir sokaklarına sığmayacaktı. Ey değerli Gazzeli anneler, sizin çocuklarınızın bizim çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Gazze'de çocuklar gece uyudukları yataklarında sabah güvenle kalkabilene kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Biz Doğu Türkistanlı kadınlara kürtajın zorunlu tutulmasını ve Çinli erkeklerle yaşamaya zorlanmalarını istemiyoruz. Türk anneleri olarak Afrikalı annelerin sömürü sonucu çocuklarının açlıktan kucaklarında ölmelerini izlemelerini istemiyoruz. Hala Suriyeli annelerin zindanlarda tutulmasını çocuklarının çamur içinde çadırlarda büyümelerini istemiyoruz. Biricik evlatlarını vatan uğruna şehit ve gazi veren annelerimiz başta olmak üzere, annelik hissiyle toplumumuzu kucaklayan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."