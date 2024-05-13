Nevşehir kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.A. ile 13 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası olan E.N. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.