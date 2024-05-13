Nevşehir kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.A. ile 13 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası olan E.N. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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