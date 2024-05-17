Kapadokya'da 3 endemik bitki türü keşfedildi, birine "Hacıbektaş" adı verildi

BEHÇET ALKAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gençay Akgül, Kapadokya'ya özgü endemik bitki türlerini dünya literatürüne eklemek için yürüttüğü keşif çalışmalarında üç yeni tür belirledi.

Dünyada sadece Kapadokya bölgesinde rastlanan bitkiler üzerine çalışma yürüten Akgül, özellikle bahar aylarında arazide inceleme yaparak farklı türleri keşfetmeye çalışıyor.

Akgül, son 20 yılda ülke genelinde 5 yeni endemik bitki türünü keşfederek her biri için farklı yıllarda TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu.

Sinir otugiller ailesine ait yeni bir türü 2019'da tespit ederek, üç yılı aşkın süren detaylı araştırmanın ardından uluslararası literatüre kent ve kendi soyadından atıfla "Nevshehirensis Akgül" adıyla kaydettiren akademisyen, son olarak çiçeksi Ballıbabagiller (Lamiaceae) ve otsu Süsengiller (Iridaceae) ailesinden 3 yeni endemik tür keşfetti.

Bölgedeki araştırmalarında üç bitki türü daha tespit ettiğini aktaran Akgül, Ballıbabagiller familyasından olan iki çiçekli bitkiden birine "Hacıbektaş" adını verdiğini, diğerlerine ise bölgeye özgü nitelikli isimler vermeyi düşündüğünü ve uluslararası tescil sürecinin devam ettiğini anlattı.

Akgül, Nevşehir yöresinde daha çok otsu bitkilerin hakim olduğunu dile getirerek, "Buraya özgü Nevşehir ve Kapadokya adıyla dünyada bilinen bitkiler var. Mesela Allium Nevsehirense, Globularia Orientalis L. var. Nevsehirensis, ayrıca Kapadokya adıyla da 50'ye yakın bitki türü var. Burası bitki açısından zengin dünyada nadir bölgelerden biri." dedi.