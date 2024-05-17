Güney Koreli itfaiyeciler Nevşehir'de meslektaşlarıyla buluştu
Güney Kore'den gelen itfaiye ekipleri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Güney Kore'den gelen itfaiye ekipleri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Changwon kentindeki itfaiye teşkilatından bir heyet, Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemede bulundu.
Türk itfaiye teşkilatı hakkında bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kente gelen Güney Koreli heyete, yetkililerce Türk itfaiyesinin yapısı, işleyişi ve afetlere karşı müdahale çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Konuk ekip, Kapadokya'daki bazı turistik merkezleri de gezdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.