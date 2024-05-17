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        Güney Koreli itfaiyeciler Nevşehir'de meslektaşlarıyla buluştu

        Güney Kore'den gelen itfaiye ekipleri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek meslektaşlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:15
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        Güney Koreli itfaiyeciler Nevşehir'de meslektaşlarıyla buluştu
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        Güney Kore'den gelen itfaiye ekipleri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek meslektaşlarıyla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Changwon kentindeki itfaiye teşkilatından bir heyet, Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemede bulundu.

        Türk itfaiye teşkilatı hakkında bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kente gelen Güney Koreli heyete, yetkililerce Türk itfaiyesinin yapısı, işleyişi ve afetlere karşı müdahale çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Konuk ekip, Kapadokya'daki bazı turistik merkezleri de gezdi.

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