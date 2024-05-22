Nevşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Valizin sahibi olduğu ve uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan Nevşehir'e getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu F.C. gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Ateş"in otobüsün bagaj bölümünde bir valize tepki vermesi üzerine valizde yapılan aramada, 7 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir'de bir yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

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