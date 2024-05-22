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        Nevşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

        Nevşehir'de bir yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:22
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        Nevşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
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        Nevşehir'de bir yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Nevşehir-Kayseri kara yolunda gerçekleştirdiği uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Narkotik köpeği "Ateş"in otobüsün bagaj bölümünde bir valize tepki vermesi üzerine valizde yapılan aramada, 7 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Valizin sahibi olduğu ve uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan Nevşehir'e getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu F.C. gözaltına alındı.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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