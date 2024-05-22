Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor

BEHÇET ALKAN - Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra farklı tur aktiviteleriyle dünyanın her köşesinden turistlerin dikkatini çeken Kapadokya'da, bu yıl da ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi kilise, manastır ve yer altı şehirleri ile ziyaretçilerini cezbeden Kapadokya, sıcak hava balon turuyla da ön plana çıkıyor.

Kapadokya bölgesinde, müze ve ören yerlerinde önceki yıllara kıyasla yoğunluk yaşanıyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, AA muhabirine, Kapadokya'nın sahip olduğu zenginliklerle yerli ve yabancı turistlerin görmeyi istediği önemli destinasyonlardan birisi olduğunu belirtti.

Yılın ilk dört aylık verilerine göre, bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu: "Turizmin bölgemizdeki eğilimlerini değerlendirirken sadece sayılar üzerinden gitmiyoruz. Ancak geçen yıl ziyaretçi sayısı bakımından tüm yılların rekoru kırılmıştı. Geçen yılın ilk dört ayında bölgemizdeki müze ve ören yerlerine yönelik 870 bin olan ziyaretçisi sayısının yüzde 25'lik artışla 1 milyon 90 bine ulaştığını görüyoruz. Balon uçuşlarında geçen yılın ilk dört ayında 89 bin yolcu uçuş yapmıştı, 2024'te ise yüzde 74'lük artışla 155 bine ulaştı. Havalimanı uçak ve yolcu sayısında da ilk dört ayda yüzde 27'lik artış olduğunu görüyoruz."

- 2024'te 5 milyondan fazla turist bekleniyor Fidan, Kapadokya'da mayıs-haziran ile eylül-ekim aylarında yoğunluk yaşandığını ancak turizmin 12 ay boyunca sürdüğünü dile getirdi. Turist hareketliliği bakımından 2024'te yeni bir rekor beklediklerini belirten Fidan, "5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşma konusunda bir hedef vardı. Bu yıl rahatlıkla bu rakama ulaşıp üzerine de çıkılacağını görmekteyiz. Dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyoruz. 2023'te İspanya, ABD, Güney Kore, Endonezya ve İtalya'dan daha çok ziyaretçi gelmişti. Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti ile Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında artış olduğu görülüyor." dedi.