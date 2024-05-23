Kapadokya'da balon uçuşunda lider konumda

​​​​​​-​Kapadokya’da balon uçuşlarının daha güvenli yapılabilmesi için Balon Kalkış Alanları Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğindeki toplantıya Vali Ali Fidan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Fidan, Nevşehir’in Kapadokya bölgesinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

- “249 farklı ülke ve bölgeden misafir ağırladık”

Konaklama verilerini paylaşan Fidan, "1 Mayıs 2023’ten nisan sonuna kadar 2 milyon 152 bin 526 turist ağırlamışız. 249 farklı ülkeden ve bölgeden misafir ağırlamışız. Bu da gösteriyor ki Kapadokya, dünyanın her noktasından misafir ağırlıyor ve bizim misafir ağırlamamız dönemsel olarak artış gösterse de yılın 12 ayına yayılan kültür ve inanç turizmi niteliğinde." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinin müze ve ören yeri ziyaretçi rakamlarını da aktaran Fidan, “2023 yılı tüm zamanların en yüksek rakamıydı. 4 milyon 826 bin rakamına ulaşmıştık. 2024 yılının ilk 4 ayına baktığımızda da en yüksek rakamlar üzerinden yaklaşık yüzde 25 artış var, müze ve ören yerleri giriş sayılarında.” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin yanında sıcak hava balon turlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini kaydeden Vali Fidan, "Bölgeye gelen turistlerin büyük bir bölümü balon turlarına katılıyor, balon kalkış ve iniş bölgelerinde uçuşları izliyor. Birçok insan balonlara biniyor ama binenlerin katbekat üzerinde izleyici seyir alanlarında bu faaliyeti izliyor." diye konuştu. -“Başka ülkelerle kıyas edilemeyecek rakamlardayız” Bölgede ticari yolcu operasyonu yapan 30 ruhsatlı balon şirketinin 333 balonla faaliyet icra ettiğini, uçuş izinleri, takip ve kontrollerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını aktaran Fidan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye’de ruhsatlandırılmış 67 sıcak hava balonu şirketinin yüzde 45’i ilimizde faaliyet gösteriyor. Yani neredeyse sektörün yarısı ilimizde faaliyet gösteriyor. Yine Türkiye’deki 434 sıcak hava balonunun yüzde 77’si de ilimizde faaliyet gösteriyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde yılda ancak 60 gün balon uçuşu yapılabiliyor, hava şartları 60 gün uçuşa izin veriyor. Daha çok ticari uçuş yapılan Avustralya, Tanzanya, Kenya’da bunun 120 güne ulaştığı görülüyor. Ama bizim verilerimize baktığımızda 2023 yılında bizde 218 gün uçuş olmuş, 27 bin 425 balonla 615 bin 63 kişi uçuşa katılmış. Bizim rakamlarımız gerek uçuş gün sayısı gerek balon sayısı gerek uçuş yapan yolsu sayısı anlamında başka ülkelerle kıyas edilemeyecek, ülkemiz içinde de başka bölgelerle kıyas edilemeyecek rakamlarda. 2023 yılının ilk 4 ayına göre, 2024 yılında yaklaşık yüzde 57’lik artış olmuş balona binen yolcu sayımızda. Kapadokya, Türkiye’de değil, belki dünyada bu anlamda en çok uçuş yapılan, en çok yolcu ağırlayan bölge durumunda.”

- “Güvenlik büyük önem taşıyor” Balon uçuşlarında güvenliğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Fidan, şunları söyledi: "Bu yönüyle baktığımızda da balon kalkış ve iniş alanlarının güvenliği çok büyük önem taşıyor. Bu güvenlik genel olarak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından sağlanıyor. Biz olabildiğince etkin önlemleri il genelinde alıyoruz. Yalnız şunu biliyoruz ki güvenlik olarak baktığımızda biz Nevşehir’i hep güvenli bir il olarak tanımlıyoruz. Öyle bir ildir ama özellikle balon uçuşlarıyla ilgili oluşabilecek herhangi bir negatif durumun gerek ilimiz turizmine, gerek bölge turizmine, gerek ülke turizmine ekonomik ve imaj açısından çok büyük zararlar oluşturabileceğini biliyoruz. Bu ciddiyetle bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Buna göre balon şirketlerimizin de bu alacağımız tedbirlere katkı sağlamalarını, birlik oluşturulmasını, jandarmanın yürüttüğü çalışmaların şirketlerle koordineli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz. İlimizdeki balon kalkış alanlarını 'Turizm amaçlı özel güvenlik izinli alan' olarak ilan edeceğiz."