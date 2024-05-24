Nevşehir'de çatısına yıldırım düşen evde çıkan yangın hasara yol açtı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.
Çalış beldesinde Atalay S'ye ait müstakil evin çatısına yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşmesi sonucu evde yangın çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.
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