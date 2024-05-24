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        Nevşehir'de çatısına yıldırım düşen evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:53
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        Nevşehir'de çatısına yıldırım düşen evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

        Çalış beldesinde Atalay S'ye ait müstakil evin çatısına yıldırım isabet etti.

        Yıldırım düşmesi sonucu evde yangın çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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