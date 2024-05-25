Nevşehir'de hakkında 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunun firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunun hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunun hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.T'nin ilçede bir adreste bulunduğunu belirledi.
Çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilen S.T, ekiplerce yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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