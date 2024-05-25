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        NEVÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) 3 bin 778 öğrenci düzenlenen törende mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:55
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        NEVÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) 3 bin 778 öğrenci düzenlenen törende mezuniyet heyecanı yaşadı.

        NEVÜ Spor Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        2023-2024 eğitim öğretim yılında birincilikle mezun olan Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Nafisa Burkhonova, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, öğrencilere hitabında, üniversitelerin, verdiği eğitimle gençleri bilgi, beceri ve yeteneklerle donatırken aynı zamanda doğru ve faydalı bilgiye ulaşmalarının yollarını da öğreten eğitim kurumları olduğu söyledi.

        Diplomaların, öğrencilere verilmiş kıymetli birer anahtar olduğunu kaydeden Fidan, "Hayatta başarılı olmak için de yeniliklere açık olmanız, kendinizi sürekli geliştirmeniz, merakınızı, öğrenme isteğinizi, yeni şeyler keşfetme, yeni beceriler kazanma arzunuzu kaybetmemeniz büyük önem taşımaktadır. Bundan sonra kendi geleceğinizi başarıyla inşa ederken aynı zamanda ülkemizin geleceğini de inşa edecek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci asrında daha yüksek hedeflere, daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız." dedi.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de üniversitelerin, bulunduğu bölge ve şehrin her alanda kalkınmasında önemli roller üstlendiğini dile getirdi.

        NEVÜ'yü devletin ve milletin desteği ile daha ileri noktalara taşıma azminde olduklarını ifade eden Aktekin, üniversitede fakülte ve hizmet birimlerinin sayısının her yıl artarak kalite ve niteliğinin iyileştirildiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler kep attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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