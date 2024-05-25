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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Nevşehir kazanılıyorsa Türkiye neden kazanılmasın diyerek Nevşehir'den bir iktidar yolculuğu başlattığımızı ifade edebilirim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:17
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Nevşehir kazanılıyorsa Türkiye neden kazanılmasın diyerek Nevşehir'den bir iktidar yolculuğu başlattığımızı ifade edebilirim." dedi.

        Belediye binası önünde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve partililer tarafından karşılanan Dervişoğlu, bina girişinde Arı'nın talimatıyla "T.C." ibaresi eklenen tabelayı inceledi.

        Daha sonra makama geçen Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Nevşehir halkının 31 Mart seçimlerinde demokrasinin geleneklerine uyarak İYİ Partili Arı'yı seçtiğini belirtti ve seçmenlere teşekkür etti.

        Başkan Arı'nın kendisini daha önce telefonla arayarak, Nevşehir Belediyesi tabelasına "T.C." ibaresini eklemek için davet ettiğini anlatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

        "Bugün o sözü yerine getirmek için buradayım. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti elbette iki harften ibaret değildir. Cumhuriyet'in değerleri, kazanımları, bize yüklediği sorumluluklar ve geleceğe koyduğu vizyonu vardır. O sebeple bugün Nevşehir Belediyesinin tabelasına koyacağımız ibare aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktığımızın delili olarak tarihe geçecektir. Nevşehir'in kendi kültürel değerlerini koruma iradesiyle Türkiye'de önemli izler bırakacak işlere imza atacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte Nevşehir Belediyesinin hakkını, hukukunu elbette Nevşehirliler savunuyor ama bizler de belediye başkanımızın yanında duracağız. Nevşehir Türkiye'de parlayan bir güneş gibi kendini gösterecektir."

        - "Belediye başkanımız Rasim Arı rekor oyla seçildi"

        Dervişoğlu, bir gazetecinin, "İYİ Parti iktidar meşalesini yaktı mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

        "Burada bizim açımızdan kazanılması zor gibi görünen bir seçim süreci yaşadık. Belediye başkanımız Rasim Arı rekor oyla seçildi. Nevşehir'de muvaffakiyet sağlayacak arkadaşlarla yola çıkılınca netice alınıyorsa, Türkiye genelinde de aynı şeyi yapmak mümkün. Buradan bir mesajım olsun. Nevşehir kazanılıyorsa Türkiye neden kazanılmasın diyerek Nevşehir'den bir iktidar yolculuğu başlattığımızı ifade edebilirim."

        Belediye Başkanı Arı da Nevşehir halkının yerel seçimlerde demokratik refleks gösterdiğini belirterek, "Milletin iradesinin üzerinde bir irade olmadığını, milletin istekleri doğrultusunda hareket etmediğinizde nasıl bir tokat vurulacağının göstergesi olmuştur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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