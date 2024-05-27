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        44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir'de başladı

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) düzenlenen 44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:18
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        44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir'de başladı
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) düzenlenen 44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile NEVÜ işbirliğinde düzenlenen sempozyum, çeşitli ülkelerden 392 bilim insanını buluşturdu.

        NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulmas ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kültürel varlıkların tanıtıldığı filmin izlenmesinin ardından NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerince dinleti sunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, sempozyumdaki konuşmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığının arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına gerekli desteği sunduğu belirtti.

        Bu kapsamda, 2023 yılı sonunda "Geleceğe Miras" projesinin hayata geçirildiğini aktaran İnceciköz, şunları kaydetti:

        "Dünya tarihine ışık tutan, uçsuz bucaksız bir medeniyet okyanusu olan ülkemizdeki arkeolojik değerleri gün yüzüne çıkarmak, koruma ve restorasyon çalışmaları ile gelecek nesillere miras olarak aktarabilmek, arkeolojik alanları turizm cazibe merkezi haline getirmek başlıca hedeflerimiz arasında. 2002 yılında genel müdürlüğümüze bağlı müze sayısı 183 iken 2024 Mayıs ayı itibarıyla bu sayısı 214'e yükseldi. 2002-2023 yılları arasında 169 müze, onarım, restorasyon ve teşhir çalışması yapılarak tamamen yenilendi. 61 müze ilk kez ziyarete açıldı, 23 müzemiz ise yeni inşa edilen binalarda hizmete sunuldu. 2024 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayımız 30 milyonu aşmıştır. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarımızın ait oldukları topaklara dönmesi için verdiğimiz mücadele de hız kesmeden devam etmektedir. 2018 yılından bu yana 7 bin 824 kültür varlığının ülkemize iadesini sağlamış olduk."

        Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay da arkeoloji biliminin bilimsel sorulara açıklık getirmesi için metotlar ve yeni teoriler geliştirdiğini söyledi.

        Yeni metot ve teknolojik gelişmelerin kültürel mirasın değerlendirilmesinde önemli rol oynadığını aktaran Görkay, "Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kültür varlığı tahribatı ve kaçakçılığı konusunda bakanlığımızın özverili çalışmalarını unutmamak gerekir. Dünyadaki gelişmekte olan yeni teknolojilerin ülkemizde uygulanmasının kültür mirasının korunmasına büyük katkısı olacağına inanıyorum. Yeni teknolojilerin kullanımıyla belgeleme, konservasyon ve restorasyon çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini görmekteyiz. Bu çalışmaların daha da geliştirilerek devam edeceği inancı taşımaktayız." ifadelerini kullandı.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise sempozyumun Türkiye'deki arkeoloji biliminin bulunduğu konumu göstermesi açsından önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelecek kuşaklara ülkemiz arkeolojisine dair benzersiz bir bilgi bırakması açısından da kıymetlidir. Bu çalışmaların daha da zenginleşerek devam etmesi hepimizin ortak dileğidir." diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam eden sempozyum, 31 Mayıs'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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