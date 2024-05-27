Almanya'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan zanlı Nevşehir'de yakalandı

Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Alman vatandaşı A.B'nin ilçede olduğunu belirledi.

Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "kırmızı bülten"le aranan şüpheli, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.