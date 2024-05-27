Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda turistlere yöresel lezzet ikramı

        Nevşehir'in gözde turizm alanlarından Uçhisar beldesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı konuklara yöresel yiyecekler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda turistlere yöresel lezzet ikramı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in gözde turizm alanlarından Uçhisar beldesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı konuklara yöresel yiyecekler ikram edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi girişinde etkinlik düzenlendi.

        Türk yemek kültürünün tanıtıldığı etkinlikte, kadınlar gözleme yaptı. Oluşturulan stantta alanı gezen turistlere yaprak sarması, ev baklavası, kuru kaymak, Nevşehir simidi ve gözleme ikram edildi.

        Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, gazetecilere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Yöresel yemeklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Çamcı, "Turistler, Türk mutfağını böylelikle daha iyi tanıyorlar. Yöresel yemekler konuklarımızın çok ilgisini çekti." dedi.

        Güney Koreli turist Seo Do Yeon da daha önce sadece fotoğraflarını gördüğü Kapadokya'da Türk kültürünü yakından tanıma imkanı bulduğunu belirterek, "Kapadokya da Türk yemekleri de çok güzel. Tatlıları seviyorum. Burada baklava ve farklı yiyecekler ikram edildi. Buradaki her şey benzersiz özellikte. Türk yemekleri çok lezzetli." diye konuştu.

        Tayvanlı turist Mimi Chi Thi ise Uçhisar Kalesi'ni ziyaret etmek istediği sırada sürprizle karşılaştığını, tadına baktığı yöresel lezzetleri beğendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Almanya'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan zanlı Nevşehir'de yakalandı
        Almanya'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan zanlı Nevşehir'de yakalandı
        44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir'de başla...
        44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir'de başla...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de konuştu:
        Müsavat Dervişoğlu: Tencerede yemek değil, dert kaynıyor (2)
        Müsavat Dervişoğlu: Tencerede yemek değil, dert kaynıyor (2)
        NEVÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi
        NEVÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi
        Nevşehir'de hakkında 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunun firari hükümlü...
        Nevşehir'de hakkında 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunun firari hükümlü...