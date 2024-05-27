Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen U.E'nin Nevşehir'deki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin iş yeri ve bağ evinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 2 kasatura, 136 fişek, tüfek mermisi ve dürbünü ile telsiz ele geçirildi.​​​​​​​

Gözaltına alınan U.E, Nevşehir'deki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.