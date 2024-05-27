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        Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Nevşehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:27
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        Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Nevşehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen U.E'nin Nevşehir'deki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin iş yeri ve bağ evinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 2 kasatura, 136 fişek, tüfek mermisi ve dürbünü ile telsiz ele geçirildi.​​​​​​​

        Gözaltına alınan U.E, Nevşehir'deki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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