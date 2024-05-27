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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:31
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının üzerinde 114 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.​​​​​​​

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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