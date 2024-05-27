Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının üzerinde 114 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
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