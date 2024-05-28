Nevşehir'de yetim çocuklar Gazzeli çocuklara destek için etkinliğe katıldı

Nevşehir'de yetim çocuklar ve anneleri, Gazze'deki çocuklara destek vermek ve İsrail'in sürdürdüğü zulme dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ikamet eden ve eğitim giderlerinden sosyal etkinliklere çeşitli konularda İHH tarafından desteklenen yetim çocukların katılımıyla program düzenlendi.

Otobüsle Kapadokya'daki turizm merkezlerini gezen çocuklar ve anneleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan Türkçe ve İngilizce broşürleri turistlere dağıttı.