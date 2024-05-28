Nevşehir'de hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Nevşehir'de, hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'de, hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında çalışma yapıldı.
Çalışmada, çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilen K.A.T. yakalandı.
K.A.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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