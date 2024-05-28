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        Nevşehir'de hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Nevşehir'de, hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:13
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        Nevşehir'de hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Nevşehir'de, hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında çalışma yapıldı.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilen K.A.T. yakalandı.

        K.A.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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