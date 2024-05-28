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        Başkan Arı, esnafla kahvaltıda buluştu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent esnafıyla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:03
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        Başkan Arı, esnafla kahvaltıda buluştu
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent esnafıyla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, vatandaş ve esnafla bir araya geldiği programlarına devam etti.

        Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Arı, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

        Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ bünyesindeki tesiste çevredeki esnafla kahvaltı yapan Arı, esnafın sorun ve isteklerini dinledi.

        Arı, programda, kentte hayata geçirmeyi planladığı çalışmalardan bahsederek istişarede bulundu.

        Kent esnafını yol arkadaşı olarak gördüklerini belirten Arı, belediyenin tüm imkanlarıyla esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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