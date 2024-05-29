Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        ABD'li turistler Nevşehir'deki köy düğününde davul zurna eşliğinde "misket" oynadı

        Tarihi ve turistlik mekanları gezmek için Kapadokya'ya gelen ABD'li turistler, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köy düğününe katılıp, davul zurna eşliğinde eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li turistler Nevşehir'deki köy düğününde davul zurna eşliğinde "misket" oynadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarihi ve turistlik mekanları gezmek için Kapadokya'ya gelen ABD'li turistler, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köy düğününe katılıp, davul zurna eşliğinde eğlendi.

        Kapadokya'daki çeşitli müze ve ören yerlerini ziyaret eden ABD'li turist kafilesi, yöre kültürünü tanımaları amacıyla kendilerine eşlik eden turist rehberinin davetiyle Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde Selma ve Ümit Binici çiftinin düğününe katıldı.

        Düğün sahiplerince karşılanan turistler, yerel sanatçıların seslendirdiği müziklerle eğlendi, oyun havası misket eşliğinde oynadı.

        ABD'li turistlerden Jill Duttom, AA muhabirine, farklı kültürleri tanımaktan keyif aldığını belirterek, "Burada, zarif kişilerle birlikte olmak ve onları tanımak çok güzel. Sadece büyük şehirlerde değil, köyler ve mütevazı insanlarla da birlikte olmak gerek. ABD'deki düğün ve kutlamalar çok kişisel ve dinseldir." dedi.

        Steve Woo da köy halkının mutlu günlerine ortak olmanın sevinç ve heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        Profesyonel turist rehberi Özcan Alkan ise turistlerin eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Turistler, Türkiye'deki düğünlerin çok daha iyi olduğunu söylediler. İnsanların bir araya gelerek birbirlerine yardımcı olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadılar. ABD'de bu kadar içtenlikle, bu denli güzel düğün tecrübesi yaşamadıklarını aktardılar." diye konuştu.

        Damadın babası Suat Binici de "ABD'li turistler davul zurna eşliğinde oynadılar, eğlendiler. Tekrar buraya gelmek için can atıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Nevşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Nevşehir'de sağanak etkili oldu
        Nevşehir'de sağanak etkili oldu
        Başkan Arı, esnafla kahvaltıda buluştu
        Başkan Arı, esnafla kahvaltıda buluştu
        Nevşehir'de hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalan...
        Nevşehir'de hakkında 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalan...
        Nevşehir'de yetim çocuklar Gazzeli çocuklara destek için etkinliğe katıldı
        Nevşehir'de yetim çocuklar Gazzeli çocuklara destek için etkinliğe katıldı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Almanya vatandaşı, Nevşehir'de yakalan...
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Almanya vatandaşı, Nevşehir'de yakalan...