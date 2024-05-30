Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'daki çiftçi kuruluşlarının temsilcileri patates fiyatında artış öngörmüyor

        BEHÇET ALKAN - Yer altı depolarının bulunduğu Kapadokya'daki çiftçi kuruluşlarının temsilcileri, erkenci hasadı Çukurova yöresinde başlayan patatesin fiyatının ekim alanı ve verimdeki artış dolayısıyla sezon boyunca yükselmeyeceğini öngörüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'daki çiftçi kuruluşlarının temsilcileri patates fiyatında artış öngörmüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Yer altı depolarının bulunduğu Kapadokya'daki çiftçi kuruluşlarının temsilcileri, erkenci hasadı Çukurova yöresinde başlayan patatesin fiyatının ekim alanı ve verimdeki artış dolayısıyla sezon boyunca yükselmeyeceğini öngörüyor.

        Çukurova yöresinde hasadı süren patates, gelecek aydan itibaren ülke genelinde farklı yörelerde de tarladan sökülmeye başlanacak. Eylül ayına kadar tarladan tüketiciye ulaşan patates, kış boyu Kapadokya'ya özgü kayadan oyma doğal yer altı soğuk hava depolarından pazara sunulacak.

        Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, AA muhabirine, patates fiyatlarından bu yıl üreticinin de tüketicinin de memnun olacağını anlattı.

        Kaya, "Adana'da rekoltede geçen yıla göre yüzde 50 fazlalık var. Hasadın ilk başladığı dönem kilogramı tarlada 17 lira iken 12 liraya geriledi. Olağan dışı bir hastalık veya verim kaybı olmazsa ülke genelinde bu yıl 7-8 milyon ton ürün elde ederiz. Patates fiyatında artış beklemiyoruz. Kilogram fiyatının 10-12 lira bandında olması çiftçiyi memnun edecektir." dedi.

        Sonbahardaki kışlık hasatta elde edilecek ürünlerin önemli bir kısmının yeni hasat dönemine kadar ihtiyacı karşılaması için Kapadokya'daki depolara sevk edileceğini dile getiren Kaya, "Nevşehir yöresindeki yer altı depolarının 2 milyon ton kapasitesi var. Yöremizdeki ev altı depolarında da yaklaşık 800 bin ton patates depolanıyor. Bu yıl patates adına en ufak bir sıkıntı beklemiyoruz." diye konuştu.

        - "Hasattaki verim, Türkiye'de patates açığı oluşmayacağını ortaya koyuyor"

        Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı da ülke genelinde çiftçinin patates üretimine yönelmeye başlamasıyla ekim alanlarının genişlediğini söyledi.

        Köybaşı, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin kileri olarak tabir edilen Nevşehir yöresindeki doğal depolarda patates stoku nisan sonu itibarıyla bitti. Çukurova'da nisan sonuna doğru başlayan hasat temmuza kadar sürecek. İklim koşullarından dolayı rekolte çok güzel. Hasattaki verim, Türkiye'de patates açığı oluşmayacağını ortaya koyuyor. Fiyatların da yükselmeyeceğini öngörüyoruz. Ödemiş bölgesinde de haziran başında hasat başlayacak. Ardından İnegöl, Niksar ve Mardin, ağustos itibarıyla da İç Anadolu'da tarladan patates sökümü başlamış olacak. Eylül başına kadar tarladan direkt pazara sevk edilir, eylül başından itibaren kış boyunca Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak patates depolarımıza gelir. Şu an Adana bölgesinden kilogramı 13 liradan çıkıyor, Ödemiş'te hasadın başladığı noktalardan da kilogramı 11-12 lira civarında."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

        Benzer Haberler

        Sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı
        Sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı
        Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı
        Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı
        ABD'li turistler Nevşehir'deki köy düğününde davul zurna eşliğinde "misket"...
        ABD'li turistler Nevşehir'deki köy düğününde davul zurna eşliğinde "misket"...
        Nevşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Nevşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Nevşehir'de sağanak etkili oldu
        Nevşehir'de sağanak etkili oldu
        Başkan Arı, esnafla kahvaltıda buluştu
        Başkan Arı, esnafla kahvaltıda buluştu