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        Nevşehir'de lise öğrencisi araştırmasıyla Uluslararası Uzay Kongresi'ne davet edildi

        Nevşehir'de lise öğrencisi, dünyaya en yakın öte gezegende su yosunlarının yaşayabileceğini anlattığı çalışmasıyla Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) çağrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:58
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        Nevşehir'de lise öğrencisi araştırmasıyla Uluslararası Uzay Kongresi'ne davet edildi
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        Nevşehir'de lise öğrencisi, dünyaya en yakın öte gezegende su yosunlarının yaşayabileceğini anlattığı çalışmasıyla Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) çağrıldı.

        Nevşehir Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bilal Sayın, "Alglerin yaşayabileceği potansiyel ortam: Proxima Centauri B" başlıklı araştırma hazırladı.

        Bilal Sayın, şubat ayında başvuruları kabul eden IAC'ye sunduğu araştırmayla ilgili 14-18 Ekim'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum yapması için davet aldı.

        Okulun bilim ve teknoloji atölyesinde düzenlenen basın toplantısında Bilal Sayın, küçük yaşlardan beri uzaya ilgi duyduğunu, geleceğe yönelik hedeflerini de bu çerçevede belirlemeye gayret ettiğini söyledi.

        NASA'nın bilimsel makaleleri ve kendi gözlemleri sonucu ortaya çıkardığı bulguların, başvuruları değerlendiren heyet tarafından kabul görmesinin heyecanını yaşadığını aktaran Bilal Sayın, şöyle konuştu:

        "Bize en yakın öte gezegen olan Proxima Centauri B'de alglerin yani su yosunlarının yaşayabileceğine dair çalışma yaptım. Bulgu, sonuç ve risklerini yazı haline getirip sundum. Su yosununu, farklı ortamlara kolay şekilde adapte olabilmesinden dolayı araştırmamda konu edindim. Çalışmam NASA, MIT, ESA araştırmacılarınca değerlendirildi. Beni kongreye davet ettiler. Bu kategoride Türkiye'den kendi alanımda sadece ben davet edildim. Çocukluktan beri uzaya ilgi duyuyordum, amatör gözlemeler yapıyorum bu gözlemlerim böyle bir çalışma sonucunu ortaya çıkardı."

        Okul Müdürü Rauf Denizler de öğrencilerinin uluslararası bir kongreye sunum için davet edilmesinden memnun olduklarını ifade etti.

        Denizler, okullarında bilimsel çalışmalara yönlendirilen öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını anlatarak, "Eğitim sadece birtakım kalıplar ezberletip, formüller aktarıp imtihanlarda sonuç alınacak bir kavram değildir. Eğitim, A'dan Z'ye geliştirilecek, birçok yönü olan bir yapıya sahip. Eğitimin temel kurumlarından okullarda açılım sağlamak istedik. Farklı düşünebilen zihinleri ortaya çıkarabilmek zenginliktir. Bu atölyede TEKNOFEST VE TUBİTAK çalışmaları yapıldı ve başarılar elde edildi. Bugün itibarıyla da öğrencimiz uluslararası kongrede sunum yapacak konuma gelmiş oldu." diye konuştu.

        1960 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi, uzay araştırmacıları, mühendisleri, uzay ajansları, endüstri liderleri ve öğrencileri bir araya getirerek, uzayın derinliklerindeki sırları keşfetme ve gelecekteki keşiflere yön verme fırsatı sunuyor.

        Milano'da gerçekleştirilecek kongrede, derin uzay keşfi, uydu teknolojileri, uzay araçları ve roket sistemleri gibi pek çok konuda uzmanlar fikir alışverişinde bulunacak ve geleceğe dair vizyonlarını paylaşacak.

        Bilal Sayın'ın, "Uzayda yaşam bilimleri" kategorisinde 124 araştırmacı arasında tek Türk öğrenci olarak katılacağı kongreye, Türkiye'den farklı kategorilerde 3'ü öğrenci 10 araştırmacı da iştirak edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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